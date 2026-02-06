8 февраля, 20:41
8 февраля, 17:30
НовостиСобытие

В Кетченеровском районе возбуждено уголовное дело о смертельном ДТП.

В Кетченеровском районе возбуждено уголовное дело о смертельном ДТП.

Авария произошла 8 февраля около 8:35 на 170-м километре федеральной трассы Р-22 «Каспий».

По предварительным данным, в результате происшествия три человека погибли, шесть получили ранения. Следствие квалифицировало дело как нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. На месте работала следственно-оперативная группа, проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств.

🎙И вот, что сообщила и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК России по Республике Калмыкия Ирина Бадмаева

Фото и видео: Следком Калмыкии

