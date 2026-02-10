Дмитрий Медведев пригласил экспертное сообщество к работе над новой народной программой «Единой России»

В Горках Московской области председатель партии Дмитрий Медведев встретился с лидерами общественного мнения и представителями ведущих отраслей. Им предлагается принять участие работе над новой программой «Единой России».

Её необходимо определять уже сегодня, несмотря на то, что выборы пройдут в сентябре. Оно должно быть актуальным. Народная программа «Единой России» будет разделена на две составляющих — блок долгосрочного планирования и предвыборная программа, которая будет результатом обратной связи от людей, подчеркнул Дмитрий Медведев, открывая встречу.

«Содержание народной программы нам нужно начинать определять уже сегодня. Есть и необходимость корректировки того, что было, поскольку с момента утверждения последнего документа такого рода, предвыборного документа, прошло уже пять лет. Мы недаром назвали наш программный документ народной программой. Это должен быть результат обратной связи. Она, естественно, поступает к нам в партию каждый день. Всё-таки мы должны показать, куда идёт Россия, во имя чего мы развиваем нашу страну, для чего наша страна сейчас защищает саму себя, наших людей. Это нетленные вещи, которые действительно могут войти в общий документ», — подчеркнул председатель партии.

Он же обозначил и сроки его подготовки. В июне представит рамку программы на десятилетия, а в августе — народную программу на пять лет.

«Вот основной документ, который мы должны создать, именно предвыборный документ, который будет принят на съезде в августе месяце текущего года, он должен быть предельно конкретным. Это наши обязательства на пятилетний период, которые могут быть верифицированы, проверены, и по которым люди могут сказать, что это сделано, а здесь не сделано, они неправильно себя повели. У нас есть весьма неплохие шансы добиться успеха. Но самое главное, знаете, не считать, что успех предрешен. Сила нашей партии, на мой взгляд, должна быть в том, чтобы мы оставались реальными людьми, чувствующими нерв развития нашей страны, чувствовали дыхание по возможности каждого гражданина нашей страны. Только тогда будет успех. Тогда мы победим в сентябре этого года на выборах Государственную Думу. И вообще победим совсем скоро», — отметил председатель партии.

Напомним, народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму в 2021 году, включает почти 400 положений. Она синхронизирована с основными показателями национальных проектов и государственных программ развития страны. Участие в формировании документа приняли более 2,5 миллиона россиян по всей стране. Жители регионов подавали свои предложения в режиме онлайн, через анкеты, которые можно было заполнить в социальных учреждениях и на встречах.

Полное вступительное слово Дмитрия Медеведева смотрите по ссылке:https://disk.yandex.ru/i/o7sjn9CrL2XFcA.

Фото: da-medvedev.ru