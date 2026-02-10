12 февраля, 10:58
 0 °C
92,48
77,46
12 февраля, 07:15
НовостиСобытие

Для самозанятых Калмыкии расширены меры социальной поддержки.

Одна из них — пилотная программа, которая позволяет получить право на оплачиваемый больничный лист. Ранее на это могли рассчитывать только работники по трудовым и гражданско-правовым договорам, а также индивидуальные предприниматели при уплате страховых взносов. Всего в регионе статус самозанятого получили более 15 тысяч жителей, среди них тренер по баскетболу Алан Очиров.

📼Подробнее в видеоматериале

