За прошедшую неделю на дорогах Калмыкии погибли четыре человека, 13 получили травмы различной степени тяжести.
Всего со 2 по 8 февраля зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий.
3 февраля на 193-м километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» водитель автомобиля «Рено-Сандеро» выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. Женщина скончалась на месте до приезда скорой помощи.
На основании данных автоматической фиксации за указанный период было вынесено 1215 постановлений об административных правонарушениях в области дорожного движения.
Фото: Госавтоинспекция Республики Калмыкия