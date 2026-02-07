9 февраля, 18:43
9 февраля, 14:44
НовостиСобытие

За прошедшую неделю на дорогах Калмыкии погибли четыре человека, 13 получили травмы различной степени тяжести.

Всего со 2 по 8 февраля зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий.

3 февраля на 193-м километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» водитель автомобиля «Рено-Сандеро» выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. Женщина скончалась на месте до приезда скорой помощи.

На основании данных автоматической фиксации за указанный период было вынесено 1215 постановлений об административных правонарушениях в области дорожного движения.

Фото: Госавтоинспекция Республики Калмыкия

