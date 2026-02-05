6 февраля, 19:44
6 февраля, 14:34
НовостиСобытие

️В Элисте вынесен приговор по делу о контрабанде сильнодействующих веществ.

25-летний житель города признан виновным в попытке незаконного перемещения через границу партии лекарственного препарата.

Суд установил, что в конце 2024 года обвиняемый, находясь в сговоре с неустановленным лицом из ОАЭ, ожидал посылку со 150 капсулами сильнодействующего вещества «Прегабалин». Посылка была перехвачена сотрудниками Астраханской таможни в ходе досмотра.

С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия

