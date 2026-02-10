11 февраля, 20:08
11 февраля, 17:05
НовостиСобытие

️В Элисте перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в коммерческом подкупе и мелком взяточничестве.

По версии следствия, в июне 2024 года 24-летний обвиняемый передал директору автошколы 18,5 тысячи рублей за выдачу фиктивного свидетельства о подготовке тракториста-машиниста без фактического обучения. Через того же посредника он передал ещё 5 тысяч рублей специалисту «Гостехнадзора» за беспрепятственное получение удостоверения без сдачи экзаменов.

Обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело направлено в Элистинский городской суд для рассмотрения по существу. Дела в отношении директора автошколы и сотрудника «Гостехнадзора» находятся в суде и в производстве следственных органов соответственно.

Фото: Следком Калмыкии

