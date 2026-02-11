Верховный Суд Калмыкии подвёл итоги работы за 2025 год.

На заседании Президиума председатель суда Артур Сангаджиев сообщил, что в отчётном периоде рассмотрено 6350 дел — на 17,4% больше, чем годом ранее.

В качестве суда первой инстанции рассмотрено три уголовных дела, пять гражданских и 68 административных. В апелляционном порядке судебные коллегии изучили 1533 дела, включая 516 уголовных, 859 гражданских и 158 административных. По итогам пересмотра были отменены или изменены десятки приговоров и решений.

Качество работы судей в апелляции по уголовным делам составило 97,8%, по гражданским — 94,6%, по административным — 95%. В 2025 году активно внедрялись цифровые технологии: проведено 363 сеанса видеоконференц-связи, направлены тысячи электронных извещений и запросов через систему межведомственного взаимодействия.

По выявленным нарушениям вынесено семь частных определений и направлено 36 информационных писем.