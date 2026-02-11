️В Волгоградской области задержали жителя Калмыкии по подозрению в незаконном хранении наркотиков.
Инцидент произошёл 10 февраля на стационарном посту ДПС «Чапурниковский» в Светлоярском районе.
При досмотре рейсового автобуса служебная собака указала на возможное наличие запрещённых веществ. В рюкзаке 37-летнего пассажира обнаружили пачку сигарет с двумя свёртками вещества серо-зелёного цвета. Проведённая экспертиза подтвердила, что изъятое является наркотическим средством — каннабисом (марихуаной). Задержанный пояснил, что хранил его для личного употребления.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области