️В Волгоградской области задержали жителя Калмыкии по подозрению в незаконном хранении наркотиков.

Инцидент произошёл 10 февраля на стационарном посту ДПС «Чапурниковский» в Светлоярском районе.

При досмотре рейсового автобуса служебная собака указала на возможное наличие запрещённых веществ. В рюкзаке 37-летнего пассажира обнаружили пачку сигарет с двумя свёртками вещества серо-зелёного цвета. Проведённая экспертиза подтвердила, что изъятое является наркотическим средством — каннабисом (марихуаной). Задержанный пояснил, что хранил его для личного употребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области