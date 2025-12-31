19 января, 14:48
19 января, 11:26
НовостиСобытие

В Яшалтинском районе раскрыта кража 10 тысяч рублей у местного жителя.

Потерпевший сообщил в полицию, что деньги пропали из закрытого кармана его куртки, которая временно оставалась без присмотра.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался знакомый потерпевшего, также житель села Яшалта. Мужчина был задержан и признал, что воспользовался ситуацией, чтобы похитить деньги.

В настоящее время проводится комплекс дознавательных мероприятий для установления всех обстоятельств совершённого преступления.

Фото: МВД Калмыкии

