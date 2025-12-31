В Элисте верующие отмечают Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления).

В Казанском кафедральном соборе прошла праздничная литургия, которую возглавил архиепископ Юстиниан. В своей проповеди он рассказал верующим о значении праздника и напомнил о чудесном событии — Богоявлении в Элисте, произошедшем 11 сентября 1946 года в Крестовоздвиженской церкви.

В день сочельника память об этом явлении звучала особенно ярко: прихожане собрались на молитву, чтобы поблагодарить за милость и духовно подготовиться к празднику Крещения Господня.

Видео: Город Элиста