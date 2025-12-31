18 января, 20:31
 -14 °C
90,54
77,83
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
18 января, 15:25
НовостиСобытие

В Элисте верующие отмечают Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления).

В Казанском кафедральном соборе прошла праздничная литургия, которую возглавил архиепископ Юстиниан. В своей проповеди он рассказал верующим о значении праздника и напомнил о чудесном событии — Богоявлении в Элисте, произошедшем 11 сентября 1946 года в Крестовоздвиженской церкви.

В день сочельника память об этом явлении звучала особенно ярко: прихожане собрались на молитву, чтобы поблагодарить за милость и духовно подготовиться к празднику Крещения Господня.

Видео: Город Элиста

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия