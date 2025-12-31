Прокуратура республики организовала проверку по факту применения физического насилия и вымогательства денежных средств у участника СВО, проживающего в селе Малые Дербеты.

Информация была опубликована в СМИ. Ранее в соцсети, со ссылкой на супругу ветерана спецоперации, появился пост о противоправных деяниях в центре села по отношению к ее мужу. На него, по ее словам, напали двое местных жителей с целью вымогательства денег и нанесения телесных повреждений. После этого уполномоченный по правам человека Валерий Чуб заявил, что инцидент взят на контроль.

По данному факту следственным органом в отношении двух жителей Малодербетовского района возбуждено уголовное дело.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле надзорного ведомства.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия