Прокуратура республики организовала проверку по факту применения физического насилия и вымогательства денежных средств у участника СВО, проживающего в селе Малые Дербеты.
Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Информация была опубликована в СМИ. Ранее в соцсети, со ссылкой на супругу ветерана спецоперации, появился пост о противоправных деяниях в центре села по отношению к ее мужу. На него, по ее словам, напали двое местных жителей с целью вымогательства денег и нанесения телесных повреждений. После этого уполномоченный по правам человека Валерий Чуб заявил, что инцидент взят на контроль.
По данному факту следственным органом в отношении двух жителей Малодербетовского района возбуждено уголовное дело.
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле надзорного ведомства.
Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия