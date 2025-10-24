В Яшалтинском районе пресечены нарушения миграционного законодательства.

В ходе операции «Нелегальный мигрант» сотрудники полиции и управления по вопросам миграции выявили факт фиктивной постановки на учет гражданина Турции.

Владелец домовладения в селе Эсто-Алтай зарегистрировал иностранного гражданина без намерения предоставить жилье для фактического проживания. При проверке также установлено, что один из проживающих не уведомил о наличии гражданства Турции.

В отношении хозяина дома возбуждено уголовное дело о фиктивной постановке на учет, которое предусматривает наказание до трех лет лишения свободы. Материалы о неуведомлении о втором гражданстве направлены в следственные органы для принятия решения.

Фото: МВД Калмыкия