24 ноября, 12:17
НовостиСобытие

Есть ли в аптеках Калмыкии льготные лекарства и так ли просто их получить?

Контрольно-счетная палата проводит опрос населения региона. Всегда ли нужные препараты есть в наличии для инвалидов, репрессированных и других льготных категорий граждан? Удобно ли расположено большинство аптечных пунктов? Удовлетворены ли вы качеством обслуживания в них? Что необходимо изменить в системе льготного лекарственного обеспечения Калмыкии для удобства получателей? Ответить на эти вопросы вы можете, пройдя анонимный опрос. (https://clck.ru/3QFm87)

Ранее опрос пациентов о качестве медицинской помощи и условиях работы медперсонала проводил региональный ОНФ.

Фото: Контрольно-счетная палата Республики Калмыкия

