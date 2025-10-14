В селе Троицкое торжественно открыли монумент участникам Группы советских войск в Германии «Скорбящая мать».

На мероприятии собрались ветераны, в разное время служившие в Западной группе войск, а также их родные. Напомним, Группа советских войск в Германии была создана в 1945 году после победы СССР и антигитлеровской коалиции в Великой Отечественной войне и безоговорочной капитуляции Германии. С 1945 года в рядах Группы советских оккупационных войск и Западной группе войск отслужили восемь миллионов человек, в числе которых 300 тысяч калмыков.