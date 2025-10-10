Танцевальная команда из Калмыкии завоевала бронзу на Чемпионате мира в Южной Корее
Коллектив HYPNOSIS танцевальной студии «Эволюция» из Калмыкии добился впечатляющего успеха на международной арене. На престижном Чемпионате мира по танцам AGC All Generation Championship 2025 в Южной Корее команда удостоилась бронзовой награды, продемонстрировав высочайший уровень исполнительского мастерства.
В напряженной борьбе с сильнейшими танцевальными коллективами планеты калмыцкие артисты сумели покорить строгое жюри своим уникальным стилем.
Фото: Министерство физической культуры и спорта РК