Танцевальная команда из Калмыкии завоевала бронзу на Чемпионате мира в Южной Корее

Коллектив HYPNOSIS танцевальной студии «Эволюция» из Калмыкии добился впечатляющего успеха на международной арене. На престижном Чемпионате мира по танцам AGC All Generation Championship 2025 в Южной Корее команда удостоилась бронзовой награды, продемонстрировав высочайший уровень исполнительского мастерства.

В напряженной борьбе с сильнейшими танцевальными коллективами планеты калмыцкие артисты сумели покорить строгое жюри своим уникальным стилем.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК