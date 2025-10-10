10 ноября, 17:47
10 ноября, 12:36
НовостиСобытие

Лауреаты «ГОРДОСТЬ НАЦИИ—2025» прибыли в Москву для торжественной церемонии награждения.

Степную республику представляют Почетный гражданин Калмыкии, заслуженный работник народного хозяйства Гелий Ким. Он победитель окружного этапа в номинации «За эффективное лидерство в национально-культурных об»единениях» и Герой Калмыкии, художественный руководитель театра танца «Ойраты» Пётр Надбитов.

По итогам заявочной кампании Федерального этапа, более 600 соискателей изъявили о своем желании принять участие в конкурсе. Члены Экспертной комиссии определили 27 лауреатов. Среди них жители 21 субъекта страны. Это представители разных национальностей и культурных традиций народов России, но объединяет их общая миссия — служение своему Отечеству: через сохранение и развитие родных языков, продвижение культуры, традиционных российских духовно-нравственных ценностей, самопожертвование во имя Родины, своевременные технологичные решения и высокие научные достижения.

Накануне лауреаты VI премии впервые встретились с организаторами. На ней присутствовала Татьяна Вагина — начальник департамента национальной политики Управления Президента РФ. Этим вечером состоится вечер чествования лауреатов общественной премии.

Видео: Ассамблея народов России

