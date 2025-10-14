Сегодня в России отмечается День самбо.
Этот вид спорта воспитывает не только физическую силу, но и характер — дисциплину, стойкость и уважение.
Калмыкия гордится своими самбистами, вписавшими имена в историю мирового спорта. Среди наших чемпионов:
•Ангелина Коробкина – обладательница Кубка мира 2023 года;
•Эрдни Бадмаев – чемпион мира среди юниоров;
•Сумьян Гатцаев – победитель Первенства мира U-16;
•Айс Петяев – победитель Первенства Европы среди юношей.
Эти достижения стали возможны благодаря многолетним тренировкам, целеустремлённости спортсменов и профессионализму тренеров.
Фото: Министерство физической культуры и спорта РК