Сегодня в России отмечается День самбо.

Этот вид спорта воспитывает не только физическую силу, но и характер — дисциплину, стойкость и уважение.

Калмыкия гордится своими самбистами, вписавшими имена в историю мирового спорта. Среди наших чемпионов:

•Ангелина Коробкина – обладательница Кубка мира 2023 года;

•Эрдни Бадмаев – чемпион мира среди юниоров;

•Сумьян Гатцаев – победитель Первенства мира U-16;

•Айс Петяев – победитель Первенства Европы среди юношей.

Эти достижения стали возможны благодаря многолетним тренировкам, целеустремлённости спортсменов и профессионализму тренеров.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК