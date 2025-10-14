16 ноября, 12:13
16 ноября, 09:08
НовостиСобытие

Сегодня в России отмечается День самбо.

Этот вид спорта воспитывает не только физическую силу, но и характер — дисциплину, стойкость и уважение.

Калмыкия гордится своими самбистами, вписавшими имена в историю мирового спорта. Среди наших чемпионов:

•Ангелина Коробкина – обладательница Кубка мира 2023 года;

•Эрдни Бадмаев – чемпион мира среди юниоров;

•Сумьян Гатцаев – победитель Первенства мира U-16;

•Айс Петяев – победитель Первенства Европы среди юношей.

Эти достижения стали возможны благодаря многолетним тренировкам, целеустремлённости спортсменов и профессионализму тренеров.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК

