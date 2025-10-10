Ветерану СВО из Калмыкии передали адаптивную одежду.

В Октябрьском районе республики социальный координатор регионального фонда «Защитники Отечества» Татьяна Болдаева вручила ветерану специальной военной операции Вячеславу Запорожцеву комплект специализированной одежды.

Он участвовал в боевых действиях с сентября 2023 года, служил старшим наводчиком боевой машины на Запорожском направлении. В мае 2024 года получил тяжёлое минно-взрывное ранение, приведшее к ампутации ноги.

За проявленные мужество и отвагу при выполнении боевых задач Вячеслав Запорожцев был награждён орденом Мужества указом Президента Российской Федерации.

Фото: Защитники Отечества | Республика Калмыкия