10 ноября, 16:59
 11 °C
93,84
81,23
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
10 ноября, 11:49
НовостиСобытие

Ветерану СВО из Калмыкии передали адаптивную одежду.

Ветерану СВО из Калмыкии передали адаптивную одежду.

В Октябрьском районе республики социальный координатор регионального фонда «Защитники Отечества» Татьяна Болдаева вручила ветерану специальной военной операции Вячеславу Запорожцеву комплект специализированной одежды.

Он участвовал в боевых действиях с сентября 2023 года, служил старшим наводчиком боевой машины на Запорожском направлении. В мае 2024 года получил тяжёлое минно-взрывное ранение, приведшее к ампутации ноги.

За проявленные мужество и отвагу при выполнении боевых задач Вячеслав Запорожцев был награждён орденом Мужества указом Президента Российской Федерации.

Фото: Защитники Отечества | Республика Калмыкия

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия