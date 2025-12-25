26 декабря, 16:45
26 декабря, 13:17
НовостиСобытие

️В Самаре задержан организатор мошеннических схем, нанёсший ущерб жителям Калмыкии на 4,2 млн рублей.

Совместными усилиями оперативников Калмыкии и Самарской области задержан 30-летний мужчина, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере. Ведомством установлено, что в октябре 2025 года он организовал ряд мошеннических операций, в результате которых жителям Калмыкии был причинён материальный ущерб на сумму свыше 4,2 млн рублей.

В ходе обыска по месту проживания фигуранта полицейскими было обнаружено и изъято специальное техническое устройство. Оно позволяло злоумышленникам осуществлять телефонные звонки, маскируясь под номера российских операторов связи, для обмана граждан и хищения денежных средств.

По данному факту возбуждены уголовные дела. Подозреваемый заключён под стражу, расследование продолжается.

Фото и видео: МВД Калмыкия

