25 декабря, 20:54
 -9 °C
91,89
77,88
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
25 декабря, 15:49
НовостиСобытие

Путин вручил госнаграды Михалкову, Захаровой, Соловьёву

Путин вручил госнаграды Михалкову, Захаровой, Соловьёву

•Никита Михалков получил высшую госнаграду России — Орден Святого апостола Андрея Первозванного. Глава страны назвал его самобытным режиссером и человеком, для которого «преданность Отечеству, стремление защищать нашу историю, духовные ценности, развивать отечественную культуру являются поистине определяющими и в жизни, и в творчестве».

•Путин также вручил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени официальному представителю МИД Марии Захаровой.

•Журналист Владимир Соловьев получил от президента орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия