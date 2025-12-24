Путин вручил госнаграды Михалкову, Захаровой, Соловьёву

•Никита Михалков получил высшую госнаграду России — Орден Святого апостола Андрея Первозванного. Глава страны назвал его самобытным режиссером и человеком, для которого «преданность Отечеству, стремление защищать нашу историю, духовные ценности, развивать отечественную культуру являются поистине определяющими и в жизни, и в творчестве».

•Путин также вручил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени официальному представителю МИД Марии Захаровой.

•Журналист Владимир Соловьев получил от президента орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.