️В Элисте раскрыта кража 600 000 рублей у 71-летнего местного предпринимателя.
Читайте наши новости в Одноклассниках!
Деньги были похищены из его портфеля. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний знакомый потерпевшего, житель Москвы. Мужчина признался, что, находясь в гостях, воспользовался отсутствием хозяина и похитил деньги, после чего уехал в другой регион и потратил их.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Задержанный помещён в изолятор временного содержания, проводятся необходимые процессуальные действия.
Фото: МВД Калмыкия