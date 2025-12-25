️В Элисте раскрыта кража 600 000 рублей у 71-летнего местного предпринимателя.

Деньги были похищены из его портфеля. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний знакомый потерпевшего, житель Москвы. Мужчина признался, что, находясь в гостях, воспользовался отсутствием хозяина и похитил деньги, после чего уехал в другой регион и потратил их.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Задержанный помещён в изолятор временного содержания, проводятся необходимые процессуальные действия.

Фото: МВД Калмыкия