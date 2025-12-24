Бюджет Элисты на 2026 год утвержден.

Сегодня его приняли во втором чтении на заседании ЭГС. Как сообщил председатель Максим Сорокин, по сравнению с первым чтением доходная часть увеличилась на 290,1 млн рублей и в целом составила 6,9 млрд рублей. Из них 3,7 млрд рублей — безвозмездные поступления, ещё 3,2 млрд рублей — налоговые и неналоговые доходы. Расходы также выросли на 363,4 млн рублей и достигли 7,2 млрд рублей.

Председатель ЭГС в структуре расходов особо выделил ряд направлений. Продолжится реализация муниципальной программы «Инициативное бюджетирование» — на неё предусмотрено 104 млн рублей. Увеличен депутатский фонд с 3 до 5 млн рублей. Впервые заложены средства на развитие ТОС — системная работа с наказами жителей будет продолжена.

Предусмотрено финансирование строительства школы на ул. Шапшуковой (225 млн рублей), модернизации подстанции в Южном районе (233,3 млн рублей), разработки ПСД по рекультивации действующего полигона ТКО и возведению нового, а также ПСД по восстановлению дома 2–15.

Запланирован также капремонт Верхнеяшкульского водозабора (скважины 1 и 2 очереди), обновление городских водопроводных и канализационных сетей, а также замена резервуара чистой воды.

В следующем году будет благоустроен Колонский пруд. Продолжится капитальный ремонт детских садов № 10, 20 и 26, СОШ № 24 и РНГ. Начнётся строительство автономных котельных для таких учреждений образования, чтобы обеспечить комфортные условия в межсезонье. Также планируется обустройство спортивных площадок в четырёх школах — № 8, 17, 20 и РНГ. Сохранится поддержка предпринимателей через субсидирование приобретения оборудования.

Отдельно Сорокин отметил начало строительства 43-квартирного дома для граждан, состоящих в городской очереди. Также будут отремонтированы Городская поликлиника и Академия борьбы, создана ещё одна модельная библиотека. Запланирован ремонт дороги у центрального рынка — по этому вопросу поступало большое количество обращений от жителей.

Кроме того, предусмотрено строительство газопровода по ул. Шахматная и канализации по пер. Бабушкина, ремонт сетей водоснабжения по ул. Физкультурная и Манцын Кец, разработка ПСД на инженерные сети в западном районе, а также на строительство и ремонт дорог по ул. Алтн-булг, Кокшунова, Маяковского, Балакаева и другим адресам.

Фото: Максим Сорокин