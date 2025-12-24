Ведомством установлено, что женщина работала на выпасе скота добровольно и за заработную плату. В органы внутренних дел республики не поступало каких-либо обращений от неё, в том числе с заявлениями о противоправных действиях. За заведомо ложное сообщение
Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Ведомством установлено, что гражданин незаконно занял часть муниципальных земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства.
По данному факту прокурором возбуждено дело об административном правонарушении. В настоящее время выявленные нарушения устранены.