25 декабря, 20:54
 -9 °C
91,89
77,88
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
25 декабря, 15:52
НовостиСобытие

Ведомством установлено, что женщина работала на выпасе скота добровольно и за заработную плату. В органы внутренних дел республики не поступало каких-либо обращений от неё, в том числе с заявлениями о противоправных действиях. За заведомо ложное сообщение

Ведомством установлено, что женщина работала на выпасе скота добровольно и за заработную плату. В органы внутренних дел республики не поступало каких-либо обращений от неё, в том числе с заявлениями о противоправных действиях. За заведомо ложное сообщение

Ведомством установлено, что гражданин незаконно занял часть муниципальных земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства.

По данному факту прокурором возбуждено дело об административном правонарушении. В настоящее время выявленные нарушения устранены.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия