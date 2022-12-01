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26 января, 08:33
Новости

В Русском театре драмы и комедии 40 счастливчиков узнали тайны закулисья

В Русском театре драмы и комедии 40 счастливчиков узнали тайны закулисья

Студенты КалмГУ и ученики Молодежненской школы Яшкульского района посетили мастер-класс по гриму и актерскому мастерству в рамках проекта "Театральный ликбез".

Также ребята познакомились с профессией театрального художника, художника по свету, звукорежиссера и актера. В планах - проводить такие мероприятия регулярно. Следующий "Ликбез" состоится 31 января.

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