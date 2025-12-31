«Студенческий десант — 2026» в Элисте: открытый диалог о службе в полиции.

В Калмыкии продолжается Всероссийская акция МВД «Студенческий десант». Это ежегодное мероприятие охватывает образовательные организации по всей стране и направлено на привлечение молодежи в правоохранительную систему.

В гостях у Госавтоинспекции побывали старшеклассники школы №23 г. Элисты. Инспекторы максимально подробно рассказали ребятам о пути сотрудника органов внутренних дел: от нюансов поступления в профильные вузы до социальных гарантий и выхода на заслуженный отдых.

Как прошло знакомство с профессией:

🎬 Кинохроника службы. Ученики посмотрели документальный фильм о буднях ДПС Москвы, оценив масштаб ответственности сотрудников на дорогах мегаполиса.

🛠 Технический арсенал. Школьники изучили оснащение патрульных авто и работу современных приборов, которые стоят на вооружении полиции в 2026 году.

В завершение встречи гостям вручили памятные подарки. Своими впечатлениями об акции поделилась ученица 10 класса 23 школы Гюльхар Иманова. Финальной точкой мероприятия стало групповое фото. Возможно, именно этот день поможет ученикам 23-й школы сделать осознанный выбор в пользу защиты правопорядка!

#ГИБДД08 #Калмыкия #СтуденческийДесант #Школа23 #МВД2026 #Профориентация