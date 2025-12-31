Сегодня — День российского студенчества.

Праздник объединяет сотни тысяч учащихся по всей стране. Это торжество знаний, молодости и будущих свершений. Праздник подчёркивает важность студенческой жизни и вклад юных исследователей в науку и культуру. Чтят эту традицию и ребята, обучающиеся в Калмыцком государственном университете. Они — в рядах строительных, педагогических и волонтёрских отрядов. Вековая традиция празднования Татьяниного дня не угасла и поныне.

📼Подробнее в видеоматериале