Радио Калмыкии представляет обновленную версию спектакля "Пробуждение"

Радиопостановка журналиста Валентина Дейнеги была записана в 70 –е годы. В ней отражены события первых лет Октябрьской революции и гражданской войны в калмыцкой степи.



Сегодня над восстановлением записей радиопередач старших коллег работает режиссер радио Савр Манджиев. Все они сохранены в фонде калмыцкого радио.



Обновленную версию спектакля "Пробуждение" слушайте уже в эти выходные 28 и 29 января в 11 часов 10 минут и в 13.10 на канале Радио России – Калмыкия. Частота 102 и 7 ФМ.