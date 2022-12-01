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26 января, 08:54
Новости

Радио Калмыкии представляет обновленную версию спектакля "Пробуждение"

Радио Калмыкии представляет обновленную версию спектакля "Пробуждение"

Радиопостановка журналиста Валентина Дейнеги была записана в 70 –е годы. В ней отражены события первых лет Октябрьской революции и гражданской войны в калмыцкой степи.

Сегодня над восстановлением записей радиопередач старших коллег работает режиссер радио Савр Манджиев. Все они сохранены в фонде калмыцкого радио.

Обновленную версию спектакля "Пробуждение" слушайте уже в эти выходные 28 и 29 января в 11 часов 10 минут и в 13.10 на канале Радио России – Калмыкия. Частота 102 и 7 ФМ.

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