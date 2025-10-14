В Приютненском районе мама погибшего участника СВО получила единовременную выплату на ремонт дома.

Женщина обратилась к специалистам фонда «Защитники Отечества» с просьбой помочь подтвердить, что она находилась на иждивении сына-героя. Соцкоординатор оказала поддержку в подготовке искового заявления в суд, который и вынес положительное решение. Вскоре Социальный фонд перечислил на счёт женщины положенную сумму. На полученные средства проведён ремонт кровли, залиты отмостки и площадка во дворе, установлен новый забор, а веранду оборудовали пластиковыми окнами. Единовременная выплата предоставляется членам семей погибших военнослужащих при соблюдении определённых условий, а её размер рассчитывается индивидуально.

Фото: Защитники Отечества | Республика Калмыкия