14 октября, 14:36
НовостиСобытие

В посёлке Октябрьский Яшалтинского района открыли спортивную площадку памяти участника спецоперации.

Этот день стал данью уважения подвигу молодого офицера, погибшего при исполнении воинского долга. Эдуард Дурнев участвовал в боевых действиях с первых дней, был дважды ранен, но каждый раз возвращался к своим товарищам, продолжая стоять на страже Отечества. За проявленную отвагу он был награждён орденом Мужества посмертно.

Новый спортивный объект будет способствовать физическому развитию молодёжи и сохранит память о герое.

Фото: Администрация Яшалтинского РМО

