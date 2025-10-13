В посёлке Октябрьский Яшалтинского района открыли спортивную площадку памяти участника спецоперации.

Этот день стал данью уважения подвигу молодого офицера, погибшего при исполнении воинского долга. Эдуард Дурнев участвовал в боевых действиях с первых дней, был дважды ранен, но каждый раз возвращался к своим товарищам, продолжая стоять на страже Отечества. За проявленную отвагу он был награждён орденом Мужества посмертно.

Новый спортивный объект будет способствовать физическому развитию молодёжи и сохранит память о герое.

Фото: Администрация Яшалтинского РМО