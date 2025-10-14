15 октября, 14:37
15 октября, 10:24
НовостиСобытие

Госавтоинспекция Калмыкии продолжает борьбу с повторными случаями управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

За последние сутки зафиксировано два таких нарушения.

На федеральной трассе Астрахань — Элиста — Ставрополь сотрудники ГИБДД остановили автомобиль под управлением 31-летнего мужчины с признаками алкогольного опьянения. Как выяснилось, водитель ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное правонарушение.

В этот же день в Лагани был задержан 29-летний водитель, также находившийся в состоянии опьянения. Проверка показала, что он ранее уже был лишён права управления за нетрезвую езду.

Оба автомобиля были изъяты и помещены на специализированную стоянку. В отношении нарушителей составлены административные протоколы. Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения влечёт за собой уголовную ответственность.

Фото: МВД Калмыкия

