14 октября, 17:01
НовостиСобытие

Сегодня студенты КалмГУ написали «Всероссийский экономический диктант — 2025».

Тема образовательной акции: «Сильная экономика — процветающая Россия!». Её организатор — Вольное экономическое общество.

Диктант можно было написать как очно, так и онлайн. В акции приняли участие жители всех регионов России и 12 зарубежных стран. Диктант проводится для повышения экономической грамотности населения, так как позволяет участникам проверить и расширить свои знания, выявить пробелы в понимании финансовых вопросов и сформировать культуру ответственного поведения.

Фото: КалмГУ

