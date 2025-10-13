14 октября, 19:59
 12 °C
92,68
79,96
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
14 октября, 14:30
НовостиСобытие

В Черноземельском районе состоялась церемония передачи Орденов Мужества семьям погибших участников СВО.

В Черноземельском районе состоялась церемония передачи Орденов Мужества семьям погибших участников СВО.

Глава района Валерий Болдырев передал ордена Мужества родным Нарана Явашкеева и Евгения Слесарева.

Наран Явашкеев отправился в зону боевых действий в июле 2023 года. Погиб 18 октября 2023 года при исполнении воинского долга.

Евгений Слесарев прибыл в зону СВО в январе 2024 года, занимал должность командира штурмового отделения. Погиб 6 февраля 2024 года при выполнении боевой задачи в Донецкой Народной Республике.

Оба военнослужащих награждены орденами Мужества посмертно за проявленные мужество и героизм.

Фото: Защитники Отечества | Республика Калмыкия

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия