В Черноземельском районе состоялась церемония передачи Орденов Мужества семьям погибших участников СВО.
Глава района Валерий Болдырев передал ордена Мужества родным Нарана Явашкеева и Евгения Слесарева.
Наран Явашкеев отправился в зону боевых действий в июле 2023 года. Погиб 18 октября 2023 года при исполнении воинского долга.
Евгений Слесарев прибыл в зону СВО в январе 2024 года, занимал должность командира штурмового отделения. Погиб 6 февраля 2024 года при выполнении боевой задачи в Донецкой Народной Республике.
Оба военнослужащих награждены орденами Мужества посмертно за проявленные мужество и героизм.
Фото: Защитники Отечества | Республика Калмыкия