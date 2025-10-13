В Черноземельском районе состоялась церемония передачи Орденов Мужества семьям погибших участников СВО.

Глава района Валерий Болдырев передал ордена Мужества родным Нарана Явашкеева и Евгения Слесарева.

Наран Явашкеев отправился в зону боевых действий в июле 2023 года. Погиб 18 октября 2023 года при исполнении воинского долга.

Евгений Слесарев прибыл в зону СВО в январе 2024 года, занимал должность командира штурмового отделения. Погиб 6 февраля 2024 года при выполнении боевой задачи в Донецкой Народной Республике.

Оба военнослужащих награждены орденами Мужества посмертно за проявленные мужество и героизм.

Фото: Защитники Отечества | Республика Калмыкия