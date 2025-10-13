14 октября, 21:55
14 октября, 17:06
НовостиСобытие

Песни Героя Калмыкии звучат в сердце Москвы.

Среди пользователей сети интернет набирает популярность ролик, с парнем из Калмыкии, исполняющим на Чистых прудах песню на родном языке. Группа друзей, прогуливаясь по улицам столицы, решила внести калмыцкого колорита в атмосферу большого города и спеть вместо уличных музыкантов.

Комментаторы в социальных сетях восхищаются исполнением Данила Очирова песен Аркадия Манджиева, радуясь тому, что и среди молодого поколения есть те, кто помнит и ценит наследие своей культуры.

Видео: mend7ii

