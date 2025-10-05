7 ноября, 09:45
В отделении полиции п.Кетченеры прошёл День открытых дверей для школьников.

Учащиеся 7-9 классов многопрофильной гимназии посетили местное отделение полиции в преддверии Дня памяти погибших сотрудников органов внутренних дел.

Стражи порядка познакомили ребят с историей становления органов внутренних дел, рассказали о подвигах земляков, погибших при исполнении служебного долга. Школьники узнали о работе следователей, участковых уполномоченных и патрульно-постовой службы.

Также сотрудники полиции разъяснили подросткам меры ответственности за правонарушения и провели профориентационные беседы.

Фото: МВД Калмыкия

