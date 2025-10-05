В отделении полиции п.Кетченеры прошёл День открытых дверей для школьников.
Учащиеся 7-9 классов многопрофильной гимназии посетили местное отделение полиции в преддверии Дня памяти погибших сотрудников органов внутренних дел.
Стражи порядка познакомили ребят с историей становления органов внутренних дел, рассказали о подвигах земляков, погибших при исполнении служебного долга. Школьники узнали о работе следователей, участковых уполномоченных и патрульно-постовой службы.
Также сотрудники полиции разъяснили подросткам меры ответственности за правонарушения и провели профориентационные беседы.
Фото: МВД Калмыкия