Многократный чемпион мира Александр Шанин почти в 4 утра, в 3:53, установил в Элисте мировой рекорд, выполнив 8888 подъемов 10-килограммовой гири.

Спортсмен неоднократно демонстрировал выдающиеся результаты в этом виде спорта. В разные годы его карьеры уже были рекорды с использованием снаряда различного веса. Нынешний спортивный подвиг спортсмен посвятил 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также своим небесным покровителям – святому Александру Невскому и архангелу Михаилу. Он стал торжеством силы духа и данью уважения поколению победителей.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК