7 ноября, 12:31
 10 °C
93,76
81,38
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
7 ноября, 07:27
НовостиСобытие

Многократный чемпион мира Александр Шанин почти в 4 утра, в 3:53, установил в Элисте мировой рекорд, выполнив 8888 подъемов 10-килограммовой гири.

Многократный чемпион мира Александр Шанин почти в 4 утра, в 3:53, установил в Элисте мировой рекорд, выполнив 8888 подъемов 10-килограммовой гири.

Спортсмен неоднократно демонстрировал выдающиеся результаты в этом виде спорта. В разные годы его карьеры уже были рекорды с использованием снаряда различного веса. Нынешний спортивный подвиг спортсмен посвятил 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также своим небесным покровителям – святому Александру Невскому и архангелу Михаилу. Он стал торжеством силы духа и данью уважения поколению победителей.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия