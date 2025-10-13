В минувшие выходные медики городской поликлиники организовали выездное обследование и вакцинацию для жителей восточного района Элисты.

За время работы мобильного пункта медицинскую помощь получили десятки горожан: 83 человека прошли осмотр терапевта; 56 пациентов сдали анализы крови на гепатит и общий анализ крови; 83 человека проверили уровень сахара и холестерина экспресс-методом; 60 женщин посетили акушера-гинеколога. Помимо этого, с помощью передвижных комплексов 60 человек прошли флюорографию и 19 женщин сделали маммографию. 50 пациентам сделали ЭКГ.

Использование передвижных медицинских комплексов позволило обеспечить доступность диагностических процедур для жителей отдалённых районов города.

Видео: Минздрав Калмыкии