14 октября, 14:20
 13 °C
93,92
80,85
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
14 октября, 10:50
НовостиСобытие

В минувшие выходные медики городской поликлиники организовали выездное обследование и вакцинацию для жителей восточного района Элисты.

За время работы мобильного пункта медицинскую помощь получили десятки горожан: 83 человека прошли осмотр терапевта; 56 пациентов сдали анализы крови на гепатит и общий анализ крови; 83 человека проверили уровень сахара и холестерина экспресс-методом; 60 женщин посетили акушера-гинеколога. Помимо этого, с помощью передвижных комплексов 60 человек прошли флюорографию и 19 женщин сделали маммографию. 50 пациентам сделали ЭКГ.

Использование передвижных медицинских комплексов позволило обеспечить доступность диагностических процедур для жителей отдалённых районов города.

Видео: Минздрав Калмыкии

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия