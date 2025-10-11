В Элисте подписан меморандум о взаимопонимании между Центральным духовным управлением буддистов России (ЦДУБ) и Международной буддийской конфедерацией (IBC).

Документ скрепили подписями председатель ЦДУБ, член Общественной палаты России геше Йонтен и генеральный директор IBC господин Абхиджит Халдер Джи в присутствии представителей органов государственной власти России и Индии, сообщила пресс-служба Правительства региона.

«Подписание меморандума – важный шаг, закрепляющий многолетнюю совместную работу по развитию буддизма, укреплению духовного единства и дружеских отношений», – заявил председатель Центрального духовного управления буддистов России. По мнению геше Йонтена, меморандум несет значительный геополитический и культурно-религиозный потенциал, создавая институциональную основу для системного развития гуманитарного сотрудничества, углубления взаимопонимания и укрепления народной дипломатии между Россией и Индией.

Видео: Правительство Республики Калмыкия