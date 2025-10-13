В Элисте задержан подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Калмыкии совместно с инспекторами ГИБДД задержали 40-летнего жителя Элисты. В багажнике его автомобиля был обнаружен бумажный свёрток с веществом растительного происхождения.

По предварительным данным, изъятое вещество является гашишем. Подозреваемый пояснил, что приобрёл наркотик для личного употребления.

Изъятые вещества направлены на экспертизу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотических средств.

Фото: МВД Калмыкия