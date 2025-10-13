Полицейские Калмыкии на территории соседнего региона задержали подозреваемого в мошенничестве.
Сотрудники уголовного розыска Ики-Бурульского района задержали на территории Республики Дагестан мужчину, объявленного в федеральный розыск.
По данным следствия, злоумышленник похитил у жителя Калмыкии более 100 000 рублей через сайт бесплатных объявлений. После возбуждения уголовного дела обвиняемый скрылся с места проживания.
В настоящее время суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина помещен в изолятор временного содержания.
Фото: МВД Калмыкия