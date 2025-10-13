14 октября, 14:20
14 октября, 10:54
НовостиСобытие

Полицейские Калмыкии на территории соседнего региона задержали подозреваемого в мошенничестве.

Сотрудники уголовного розыска Ики-Бурульского района задержали на территории Республики Дагестан мужчину, объявленного в федеральный розыск.

По данным следствия, злоумышленник похитил у жителя Калмыкии более 100 000 рублей через сайт бесплатных объявлений. После возбуждения уголовного дела обвиняемый скрылся с места проживания.

В настоящее время суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина помещен в изолятор временного содержания.

Фото: МВД Калмыкия

