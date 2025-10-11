ГТРК "Калмыкия" подводит итоги сентября 2025 года.

По данным исследовательской компании «MediaHills», в сентябре 2025 года программы ГТРК «Калмыкия» на телеканале «Россия 1» заняли первое место по охвату и доле аудитории среди жителей республики. На телеканале «Россия 24» региональный вещатель занял шестую позицию в рейтинге.

Благодарим наших зрителей за доверие и преданность! Ваша поддержка вдохновляет нас на развитие и создание качественного контента.

