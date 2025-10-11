13 октября, 19:50
 12 °C
93,92
80,85
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
13 октября, 15:22
НовостиСобытие

ГТРК "Калмыкия" подводит итоги сентября 2025 года.

ГТРК "Калмыкия" подводит итоги сентября 2025 года.

По данным исследовательской компании «MediaHills», в сентябре 2025 года программы ГТРК «Калмыкия» на телеканале «Россия 1» заняли первое место по охвату и доле аудитории среди жителей республики. На телеканале «Россия 24» региональный вещатель занял шестую позицию в рейтинге.

Благодарим наших зрителей за доверие и преданность! Ваша поддержка вдохновляет нас на развитие и создание качественного контента.

Смотрите выпуски «Вести Калмыкия» на нашем сайте и в соцсетях.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия