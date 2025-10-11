Народному джангарчи, Почетному жителю Лаганского РМО Андрею Очир-Гаряеву – 80 лет.

Он один из ярчайших представителей творческой когорты района, бессменный солист фольклорного ансамбля. Его голос и мастерство стали неотъемлемой частью культурной жизни не только района, но и всей республики. Юбиляра накануне чествовали в родной Лагани. Как отметил глава района Юрий Когаев, его жизненный путь — это пример трудолюбия, преданности и верности. Андрей Бадлагаевич — истинный знаток народного творчества, чье исполнительское мастерство неоднократно отмечалось на всероссийских, республиканских и районных конкурсах.