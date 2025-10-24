В Калмыкии прошёл турнир по настольному теннису среди силовых структур региона.

Соревнования были организованы для популяризации здорового образа жизни и укрепления спортивных связей между ведомствами.

Команда МЧС республики показала один из лучших результатов: мужская сборная заняла первое место в командном зачёте, а женская — второе. В личном первенстве победителем стал главный специалист ЦУКС Михаил Цутаев, серебро — у пожарного Хонгра Анджаева. Среди женщин второе место заняла главный специалист ЦУКС Ирина Джалова.

В состязаниях участвовали восемь команд различных силовых ведомств. На протяжении всего турнира сохранялась напряжённая борьба, а болельщики активно поддерживали своих представителей.

Фото: МЧС Республики Калмыкия