20 ноября, 14:12
НовостиСобытие

В Калмыкии прошла практическая часть командно-штабных учений с участием сил территориальной подсистемы РСЧС.

По легенде учений, на автодороге Р-216 из-за сильного снегопада образовался километровый затор с более чем 150 заблокированными людьми. Также произошло ДТП с пострадавшими.

На место условного происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции, скорая медицинская помощь и дорожные службы.

В учениях было задействовано 280 человек и 63 единицы техники, включая 223 сотрудника МЧС России. Заместитель начальника Главного управления МЧС по Республике Калмыкия Иван Мордасов отметил высокий уровень готовности и слаженность действий всех привлечённых служб.

Фото: МЧС Республики Калмыкия

