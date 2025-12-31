В Калмыкии откроют первый в регионе исправительный центр.

Сегодня ввод в эксплуатацию ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Калмыкии проверил заместитель прокурора республики Арсланг Мухлаев. Надзорным ведомством проверены материально-техническое и коммунально-бытовое состояние помещений, предназначенных для размещения осужденных, отбывающих принудительные работы. По итогам проверки с представителями регионального УФСИН и исправительного центра обсуждены меры по обеспечению надлежащих условий содержания осужденных, соблюдению их прав и законных интересов.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия