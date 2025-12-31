Калмыкия полностью подготовлена к зимнему периоду.

Об этом заявили на совещании оперативного штаба по организации содержания сельскохозяйственных животных. Обеспеченность животноводческих хозяйств грубыми кормами превышает 100%, что позволяет сектору работать в штатном режиме в течение зимнего сезона.

Также на совещании рассмотрена ветеринарная обстановка. Участникам поручено продолжить мониторинг состояния инфраструктуры. Случаев массового падежа скота не зафиксировано.

Фото: Министерство сельского хозяйства Калмыкии