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16 марта, 15:24
Новости

В КалмГУ прибыли представители Минобороны РФ

В КалмГУ прибыли представители Минобороны РФ

В ходе встречи с руководством опорного вуза республики обсудили вопрос открытия военного учебного центра на базе университета для обучения военнослужащих сержантского и рядового состава из числа студентов. Обучение центре будет приравниваться к срочной военной службе, и юноши, прошедшие конкурсный отбор, основные критерии которого – хорошая успеваемость, физподготовка, российское гражданство, по завершении учебы в университете вместе с дипломом получат также военный билет.

Сейчас в КалмГУ начинается организационная подготовка к открытию военного учебного центра. В нее входит ремонт и подготовка помещений для обучения, создание учебного полигона, формирование кадрового состава.

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