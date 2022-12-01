В КалмГУ прибыли представители Минобороны РФ

В ходе встречи с руководством опорного вуза республики обсудили вопрос открытия военного учебного центра на базе университета для обучения военнослужащих сержантского и рядового состава из числа студентов. Обучение центре будет приравниваться к срочной военной службе, и юноши, прошедшие конкурсный отбор, основные критерии которого – хорошая успеваемость, физподготовка, российское гражданство, по завершении учебы в университете вместе с дипломом получат также военный билет.



Сейчас в КалмГУ начинается организационная подготовка к открытию военного учебного центра. В нее входит ремонт и подготовка помещений для обучения, создание учебного полигона, формирование кадрового состава.