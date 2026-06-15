В Джангариаде, приуроченной ко Дню России и Году единства народов России, приняли участие более 1000 спортсменов из разных районов Калмыкии

Мероприятие объединило участников разных национальностей. Соревнования прошли по восьми видам: футбол, волейбол, скейтбол, калмыцкая борьба, стрельба из лука, настольный теннис, реслинг. Завершилось мероприятие поднятием большого флага России.

Празднование Дня России продолжается в Парке Победы в 7-м микрорайоне. Для жителей и гостей республики организованы праздничный концерт, мастер-классы и выставка народного искусства. Здесь также пройдёт хоровод единства, который объединит десятки людей разного возраста и национальностей.