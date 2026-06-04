Герой России Наран Очир-Горяев погиб в ходе специальной военной операции.

Об этом сообщил глава Калмыкии. Отмечается, что это произошло во время выполнения боевой задачи. Очир-Горяев с первых дней СВО находился на передовой; за его плечами — Соледар и освобождение Северска, это сложнейшие боевые операции. Подразделение под его командованием действовало профессионально и с минимальными потерями. Эти заслуги были отмечены лично Верховным Главнокомандующим Владимиром Путиным.

📼 О герое, который боролся за свое Отечество и не отступил, — Михаил Федотов.