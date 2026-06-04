6 июня, 23:30
 19 °C
85,56
73,47
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
6 июня, 17:58
НовостиСобытие

Герой России Наран Очир-Горяев погиб в ходе специальной военной операции.

Об этом сообщил глава Калмыкии. Отмечается, что это произошло во время выполнения боевой задачи. Очир-Горяев с первых дней СВО находился на передовой; за его плечами — Соледар и освобождение Северска, это сложнейшие боевые операции. Подразделение под его командованием действовало профессионально и с минимальными потерями. Эти заслуги были отмечены лично Верховным Главнокомандующим Владимиром Путиным.

📼 О герое, который боролся за свое Отечество и не отступил, — Михаил Федотов.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия