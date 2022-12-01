В Калмыкии стартует Всероссийская акция "Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями"

Она проходит уже в 7 раз. Всего в этом году в республике задействовано 15 пунктов проведения. Родители выполнят задания по русскому языку. Ведь это один из двух обязательных предметов, которые сдают одиннадцатиклассники для получения аттестата. Отмечу, специально для акции были разработаны варианты экзаменационных работ.



Так что каждый из сидящих здесь – в качестве выпускника. А как взрослые справятся с заданиями, с психологическим напряжением и новой для себя ролью мы узнаем позже, когда будут объявлены результаты.



Подробности расскажем в вечернем выпуске Вестей.