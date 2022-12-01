Калмыкия и Тамбовская область заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма

Документ на международной выставке Интурмаркет–2023 подписали руководители отраслевых ведомств Саглара Тюрбеева и Ирина Чемерчева. Соглашение направлено на развитие въездного и внутреннего туризма, создание единой информационной среды в сфере туризма, взаимодействие в разработке предложений по госпрограммам, национальных и федеральных проектов, обмен опытом.



Глава Калмыкии Бату Хасиков отметил: "Мы готовы перенимать опыт других субъектов России и расширять рынок для местных производителей".